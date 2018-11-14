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الجمهوريون يخسرون مقعدا آخر بمجلس النواب الأمريكى لصالح الديمقراطيين

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:05 م
الجمهوريون يخسرون مقعدا آخر بمجلس النواب الأمريكى لصالح الديمقراطيين ترامب والكونجرس
نيويورك (أ ش أ)
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خسر الجمهوريون مقعدا آخر بمجلس النواب الأمريكى لصالح الديمقراطيين فى الانتخابات النصفية فى كاليفورنيا، بعد فشل جيف دينهام فى الفوز لفترة خامسة بدائرة ريفية فى سنترال فالى بولاية كاليفورنيا ليحل محله جوش هاردر، ويصبح إجمالى المقاعد التى انتزعها الديمقراطيون من الجمهوريين 33 مقعدا.

ووفقا لما نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، فقد تقدم المرشح الديمقراطى هاردر على الجمهورى دينهام، حسب نتائج الفرز حتى ليل الأمس (بالتوقيت المحلى)، بفارق 4919 صوتا، وهو فارق لن يتمكن دينهام من تعويضه.

وأشارت الصحيفة إلى أن انتصار هاردر على مرشح جمهورى متأصل هو علامة آخرى على تعزُّز قوة الديمقراطيين هذا العام فى كاليفورنيا والولايات المتحدة عموما.

وأوضحت أنه بانتصار هاردر، يكون الديمقراطيون قد انتزعوا 33 مقعدا من التى كان يسيطر عليها الجمهوريون حتى انتخابات هذا الشهر بمجلس النواب، مرجحة أنه باكتمال الفرز وإعلان النتائج فى جميع الدوائر غير المعلنة بعد، سيكون الديمقراطيون قد انتزعوا ما بين 35 إلى 40 مقعدا من الجمهوريين؛ وذلك مع تبقى 10 مقاعد لم يُعلَن الفائز بها.

وشهدت الانتخابات النصفية- التى أُجريت الأسبوع الماضى- انتزاع الحزب الديموقراطى الأغلبية داخل الكونجرس من الجمهوريين للمرة الأولى منذ 8 أعوام بحصولهم- حتى الآن- على 227 مقعدا مقابل 198 مقعدا للجمهوريين، وفقا للنتائج التى يُظهرها موقع "فوكس" الإخبارى الأمريكى، فيما احتفظ الجمهوريون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بضمان حصولهم على 51 مقعدا على الأقل.

 


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