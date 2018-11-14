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التليجراف: مشادة بين دونالد ترامب وتيريزا ماى على الهاتف

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:20 ص
التليجراف: مشادة بين دونالد ترامب وتيريزا ماى على الهاتف دونال ترامب وتيريزا ماى
كتبت - سالى حسام
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ذكرت صحيفة "التليجراف"، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب دخل فى مشادة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى مكالمة هاتفية أجراها من الطائرة الرئاسية Air Force 1.
 
وبحسب الصحيفة، فأن تيريزا ماى كانت اتصلت بترامب لتهنئته على نتائج انتخابات التجديد النصفى الأسبوع الماضى، فى نفس توقيت سفر ترامب لباريس لإحياء الذكرى الـ100 لنهاية الحرب العالمية الأولى، ولكن قام ترامب بتحويل موضوع المكالمة للملف الإيرانى.
 
وقال ترامب لماى، إنها لا تفعل ما يكفى للضغط على طهران، وعبر أيضا عن عدم رضاه حول طريقة تعاملها مع البريكست، كما اشتكى أيضا من شروط اتفاقيات التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية واصفا إياها بعدم العادلة.
 
وقالت الصحيفة إن تيريزا ماى كانت مصدومة من لهجة ترامب.
 
وحتى الآن لم تعلق الحكومة البريطانية على التقارير الإعلامية لكن الصحيفة أشارت لكون علاقة تيريزا ماى بترامب، تتأرجح بين التوافق تارة والخلاف والتوتر تارة أخرى، وأن شخصيات مقربة من ترامب قالوا إنه "لا توجد كيمياء" بين ماى وترامب.
 
ويذكر أن ترامب كان أحرج تيريزا ماى خلال زيارته لبريطانيا فى يوليو الماضى، عندما قال فى حوار مع صحيفة بريطانيا إن "تيريزا ماى لا تستمع لى" فيما يتعلق بالبريكست، ولكنه عاد ليعتذر بعدها ليمدح ماى.

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