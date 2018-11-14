video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: 150 ألف دولار لمشروع "قرية واحدة منتج واحد" بالفيوم

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:13 م
التضامن: 150 ألف دولار لمشروع "قرية واحدة منتج واحد" بالفيوم جانب من التوقيع
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

وقعت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة دروسوس عقد منحة بقيمة 150 ألف دولار مخصصة لمشروع تطوير وتنمية "قرية واحدة منتج واحد" لتطوير عدد من الحرف اليدوية التراثية.

وقال اللواء عبد الحكيم حمودة، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، إن العقد الموقع يستهدف تطوير وتحديث منتجات الفخاروالخوص بقريتى النزلة والإعلام بالفيوم من خلال مشروع "قرية واحدة منتج واحد" حيث يتم بناء قدرات الحرفيين والجهات القائمة إشرافيا على مشروعاتهم بما يعمل على تطوير المنتج التراثي وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر محدودي الدخل ومراعاة آليات الحفاظ على البيئة.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن مشروع تطوير وتنمية قرية واحدة منتج واحد يأتي كأحد التدخلات الهامة للمؤسسة في إطار دورها لتطوير بعض المنتجات التراثية واليدوية التي يتم انتاجها داخل القرى المصرية ودعم تلك الصناعات باليات التطوير الفني والإنتاجي والإبداعي والتصميمات المبتكرة إضافة إلى استخدام طرق متطورة في عمليات المعالجة للخامات بما يرفع من جودة المنتج ويوفر آليات الحفاظ على البيئة بالحد من المواد الملوثة للبيئة التي كانت تستخدم في تلك العملية وذلك بهدف الخروج بمنتج متميزذو تشطيبات متميزة وعالية الجودة مع المحافظة على الهوية وبما يفتح لها آفاق أوسع في التسويق الداخلي والخارجي.

وأوضح حمودة أن مصر تنتشر بها العديد من الحرف اليدوية التراثية والتقليدية والتي تمثل وسيلة لكسب العيش ويعمل بها ملايين المصريين وتتميز هذه الحرف بالاستخدام الكثيف للأيدي العاملة واستخدام خامات البيئة المحلية ومحدودية تكلفة فرص العمل، كما أنها إحدى أدوات التمكين الاقتصادي للأسر المصرية، خاصة النساء وإحدى أدوات محاربة الفقر، خاصة في المناطق النائية والريفية، مشيرا إلى أن قرية النزلة تتخصص في إنتاج الفخار ويعمل بهذه المهنة 120 أسرة تمثل 600 فرد، أما قرية الإعلام تتخصص في صناعة الخوص ومنتجات النخيل ويعمل بهذه المهنة 500 أسرة تشمل 1800 فرد ويهدف المشروع الموقع إلى توفير الجوانب الفنية لدعم تلك الأسر ومنحها قروضا لشراء مستلزمات وخامات الإنتاج مع العمل على خلق فرص عمل جديدة للمزيد من النساء والشباب مع مضاعفة دخل الأسر بنسبة 40% خلال فترة المشروع والقضاء على التلوث البيئي الناجم عن عمليات الحرق.



 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التضامن": انتظام صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك

التضامن

القومية لتنمية الاسرة

مشروع قرية واحدة منتج واحد




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة