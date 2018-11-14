البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

كتب مصطفى عنبر

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، المجتمع الدولى بالتدخل الفورى والعاجل وتحمل المسئولية القانونية والإنسانية لاتخاذ خطوات جادة لإجبار قوة الاحتلال (إسرائيل) بالوقف الفورى لعدوانها العسكرى ضد قطاع غزة.

وشدد رئيس البرلمان العربى، أن هذا العدوان المُدان الذى أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين وتدمير عدد كبير من المبانى السكنية والمنشآت الفلسطينية يأتى ضمن مسلسل الإجرام الذى تقوم به سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى، وهى جريمة أخرى تضاف إلى السجل المشين لجرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الإنسانية.

ودعا رئيس البرلمان العربى مجلس الأمن الدولى إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وإجبار قوة الاحتلال الغاشمة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية بشأن القضية الفلسطينية.