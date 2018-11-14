video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألمانى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:15 م
البابا تواضروس يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألمانى البابا تواضروس الثانى
وائل ربيعى
إضافة تعليق
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، جيدى بينسن رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بالبرلمان الاتحادى الألمانى (البوندستاج).
 
وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، فى تصريح له، إن البابا تواضروس الثانى رحب برئيسة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الاتحادى الألمانى والوفد المرافق لها، وأنهما ناقشا معا عدد من الموضوعات. 
 
وأضاف أن البابا تواضروس قدم لضيوفه الألمان مجموعة من الهدايا التذكارية، متمنيا لهم التوفيق فى أعمالهم. 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يكرم منسق مكتب رعابة أسر الشهداء والمصابين بالكاتدرائية

البابا تواضروس

البرلمان الالمانى

حقوق الانسان




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة