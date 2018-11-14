البابا تواضروس يستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألمانى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، جيدى بينسن رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بالبرلمان الاتحادى الألمانى (البوندستاج).

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، فى تصريح له، إن البابا تواضروس الثانى رحب برئيسة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الاتحادى الألمانى والوفد المرافق لها، وأنهما ناقشا معا عدد من الموضوعات.

وأضاف أن البابا تواضروس قدم لضيوفه الألمان مجموعة من الهدايا التذكارية، متمنيا لهم التوفيق فى أعمالهم.