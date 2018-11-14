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الإحصاء: 1.98مليار دولار صادرات مصر خلال شهر أغسطس

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:33 ص
الإحصاء: 1.98مليار دولار صادرات مصر خلال شهر أغسطس سلع زراعية- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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بلغت قيمة صادرات مصر خلال شهر أغسطس الماضى 1.98 مليار دولار، مقابل 2.26 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بانخفاض بلغت نسبته 12.2%، ويرجع هذا الانخفاض فى قيمة الصادرات المصرية خلال شهر أغسطس 2018 إلى التراجع فى قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها، "الملابس الجاهزة والتى تراجعت بنسبة 19.3%، واللدائن بأشكالها الأولية (البلاستيك) بنسبة 22.6%، والعجائن والمحضرات الغذائية بانخفاض 5.6%، والسجاد والكليم بنسبة 20.1%".

وبحسب نشرة التجارة الخارجية لشهر أغسطس، والتى تتضمن حجم صادرات وواردات مصر، الصادرة عن جهاز الإحصاء، بلغت قيـمة العجز فى الميـزان التجارى 3.95 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2018، مقابل 3.66 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، بنسبة ارتفاع قدرها 8.0%.

وبالرغم من تراجع القيمة الإجمالية للصادرات المصرية، إلا أن هناك بعض السلع التى ارتفعت قيمة تصديرها، أهمها، "البترول الخام بنسبة والذى ارتفع بنسبة 22.5%، والأسمدة بنسبة 19.3%، ومنتجات البترول بنسبة 86.2%، ومنتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 29.2%".

وعلى مستوى الواردات، أشارت النشرة الإحصائية، إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية بنسبة 0.3%، حيث بلغـت 5.94  مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2018، مقابل 5.92 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات بعض السلع وأهمها، "البترول الخام بنسبة 83.7%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 0.3%، سيارات ركوب بنسبة 29.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 2.6%".

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها، "منتجات البترول بنسبــة 8.6%، لدائن بنسبة 6.1%، قمح بنسبة 31.7%، لحوم بنسبة 15.0%".

 

 

 

 


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