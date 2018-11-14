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الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ70 مع عائلته داخل حديقة "كلارينس هاوس"

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:59 ص
الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ70 مع عائلته داخل حديقة "كلارينس هاوس" الأمير تشارلز بحتفل مع عائلته
كتب محمد تهامى زكى
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أزاح قصر "كلارينس هاوس" فى العاصمة البريطانية لندن، عن صورتين جديدتين، من الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ70 الذى يوافق اليوم 14 نوفمبر.

 

وظهر من خلال الصور التى التقطها مصور القصر الملكى "كريس جاكسون" الأمير تشارلز يحتضن حفيده الأمير جورج وبجانبه زوجته "كاميلا دوقة كورنوال" التى تظهر وهى تداعب الأميرة تشارلوت، ومن خلفهما الأمير هارى وزوجته وميجان ماركل دوقة ساسكس.

الأمير تشارلز وعائلته
الأمير تشارلز وعائلته

 

أيضًا ظهر من خلال الصور، صورة للحفيد الأصغر فى العائلة الملكية الأمير لويس، صاحب الـ6 أشهر، وتحمله والدته "كيت دوقة كامبريدج" وبجوارها زوجها الأمير ويليلمز.

احتفال الأمير تشارلز بعيد ميلاده
احتفال الأمير تشارلز بعيد ميلاده

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العائلة الملكية

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لندن

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