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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:42 م
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الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية فى السلام

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:00 م
الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية فى السلام المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أثناء فحص المطابع ومكاتب الزنكوغراف بمنطقة السلام أول، فى القبض على "محمد.ا.ا" 37 سنة، صاحب مطبعة، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سرقة تيار كهربائى" والمقضى فيها بالحبس 6 شهور، وكفالة 200 جنيه، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجارى ووزارة الصحة.
 
وعثر بداخل المطبعة على استيكرات مقلدة لعلامات تجارية مختلفة. وبمواجهته أقر بتقليد المطبوعات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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