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الأمن العراقى يعتقل 16 متهما بينهم 7 من "داعش" فى الموصل

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:11 م
الأمن العراقى يعتقل 16 متهما بينهم 7 من "داعش" فى الموصل الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال 16 متهما بينهم سبعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن- فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أن شرطة نينوى، وبناء على معلومات استخباراتية، ألقت القبض على 16 متهما بينهم سبعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، صادرة بحقهم مذكرات قبض فى الموصل.

وأوضح المتحدث أن أربعة من المعتقلين كانوا مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند، وثلاثة منهم بديوان الحسبة، خلال فترة سيطرة داعش على الموصل، وأن الباقين مطلوبون على ذمة قضايا مختلفة.

 


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