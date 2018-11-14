الأمن العام اللبنانى: تأمين العودة الطوعية لأعداد من النازحين إلى سوريا غدا

بيروت أ ش أ

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبنانى، أنها ستقوم بتأمين "العودة الطوعية" لمئات من النازحين السوريين المتواجدين، داخل الأراضى اللبنانية إلى سوريا صباح غد الخميس .

وذكر بيان صادر اليوم عن الأمن العام اللبنانى أن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم فى سوريا من خلال 3 معابر ومراكز الحدودية (الزمرانى والمصنع والعبودية)، وأنه تم تحديد 7 مناطق رئيسية على مستوى لبنان تتضمن نقاط تجمع للنازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم، نظرا لكونهم يقطنون مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد.

ويتولى الأمن العام اللبنانى - منذ نحو 5 شهور - عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم فى سوريا، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية فى شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.

وخصص الأمن العام 17 مركزا تنتشر فى جميع أنحاء لبنان، لاستقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين فى العودة الطوعية إلى وطنهم، مؤكدا أنه سيتم تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور إتمام مغادرتهم.