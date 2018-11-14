الأمم المتحدة تشيد بالانتقال السلمى للسلطة فى العراق

وكالات

أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق يان كوبيش بالانتقال السلمى والمثالى للسلطة فى العراق بين رئيس الوزراء حيدر العبادى وخلفه عادل عبد المهدى الذى أدى اليمين الدستورية نهاية الشهر الماضي.



ودعا كوبيش المجتمع الدولى إلى الاستمرار فى تقديم الدعم للحكومة العراقية الجديدة، التى تعتزم أن تبدأ على الفور العمل بشأن إصلاح الاقتصاد وتنشيطه ومحاربة الفساد. وقال "يجب علينا ألا نخذلهم".

جاء حديث السيد كوبيش فى إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولى بصفته الممثل الخاص للأمين العام فى العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة هناك.



وتطرق كوبيش إلى الأوضاع السياسية فى البلاد قائلاً: "فى حين لم تمر عملية تشكيل الحكومة بدون جدل، إلا أن الكتل السياسية أظهرت رغبتها فى العمل لدعم رئيس الوزراء".



وأضاف أن الحكومة العراقية ستولى اهتمامًا خاصًا لحل التحديات مع منطقة كردستان، بما فى ذلك قضايا تخصيص الميزانية والموارد المالية والنفط والمناطق المتنازع عليها.



وأعلن الممثل الأممى الخاص أن وزارة الخارجية العراقية قد سلمت إلى نظيرتها الكويتية العديد من الممتلكات التى تم الاستيلاء عليها خلال احتلال الكويت، مرحبًا فى هذا الصدد بالالتزام الواضح من جانب الحكومة العراقية بحل الملف المعقد للقضايا العالقة مع الكويت.