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استمرار عدم الاستقرار فى حالة الطقس لنهاية الأسبوع والأمطار تمتد للقاهرة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:39 م
استمرار عدم الاستقرار فى حالة الطقس لنهاية الأسبوع والأمطار تمتد للقاهرة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار حالة الطقس غير المستقر حتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن توقعات استمرار فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

 

وأضاف عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمطار تمتد للقاهرة وتكون شدتها من خفيفة لمتوسطة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة بالعاصمة تتراوح بين 22 و24 درجة وذلك بداية من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة.

 

وكشف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر، لافتا إلى أنه مع نهاية يوم الجمعة متوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار بالسواحل الشمالية .

 


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