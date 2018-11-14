video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استطلاع بإسرائيل: 67% يعتبرون نتنياهو سئ.. و 57% يرون ليبرمان أسوأ وزير دفاع

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:51 م
استطلاع بإسرائيل: 67% يعتبرون نتنياهو سئ.. و 57% يرون ليبرمان أسوأ وزير دفاع ليبرمان
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

كشف استطلاع للرأى أجرته هيئة الإذاعة والبث الإسرائيلية النقاب عن غالبية الإسرائيليين يرون أن أداء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال الجولة الأخيرة من التصعيد الأخيرة فى قطاع غزة  كان سىء للغاية .

 

وبحسب الاستطلاع فإن 36 % من الإسرائيليين يرون  أداء "نتنياهو"  كان سىء للغاية ، فيما رأى 29 % من الإسرائيليين أنه كان سىء ، مقابل 7% قالوا أنه كان جيد .

 

نتنياهو
نتنياهو

 

وحول وزير الدفاع الإسرائيلى المستقيل افيجدور ليبرمان فإن 30 % من الإسرائيليين يرون "ليبرمان" أسواء وزير دفاع مقابل 27 رأوا أنه كان سىء مقابل 6 % اعربوا عن أنه جيد .

 

dddd
ليبرمان 

 

وقدم "ليبرمان" استقالته اليوم الأربعاء من منصب وزير الدفاع لاعتباره قبول إسرائيل بالتهدئة مع الفصائل الفلسطينية بمناسبة هزيمة للجيش الإسرائيلى

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. وزير خارجية فلسطين: استقالة "ليبرمان" تأتى سعيًا للوصول لمنصب أكبر

إذاعة إسرائيل: نفتالى بنيت سيشغل منصب وزير الدفاع بعد استقالة ليبرمان

غزة تسقط ليبرمان.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى يتقدم باستقالته من منصبه ويدعو لانتخابات مبكرة.. أفيجدور يكشف خلافاته مع نتنياهو بسبب تثبيت وقف إطلاق النار.. تقارير إسرائيلية: رئيس الحكومة سيحتفظ بحقيبة الدفاع

اسرائيل

الجيش الاسرائيلى

ليبرمان

نتنياهو

قطاع غزة




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة