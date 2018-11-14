استطلاع بإسرائيل: 67% يعتبرون نتنياهو سئ.. و 57% يرون ليبرمان أسوأ وزير دفاع

كتب- هاشم الفخرانى

كشف استطلاع للرأى أجرته هيئة الإذاعة والبث الإسرائيلية النقاب عن غالبية الإسرائيليين يرون أن أداء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال الجولة الأخيرة من التصعيد الأخيرة فى قطاع غزة كان سىء للغاية .

وبحسب الاستطلاع فإن 36 % من الإسرائيليين يرون أداء "نتنياهو" كان سىء للغاية ، فيما رأى 29 % من الإسرائيليين أنه كان سىء ، مقابل 7% قالوا أنه كان جيد .



نتنياهو

وحول وزير الدفاع الإسرائيلى المستقيل افيجدور ليبرمان فإن 30 % من الإسرائيليين يرون "ليبرمان" أسواء وزير دفاع مقابل 27 رأوا أنه كان سىء مقابل 6 % اعربوا عن أنه جيد .



ليبرمان ليبرمان

وقدم "ليبرمان" استقالته اليوم الأربعاء من منصب وزير الدفاع لاعتباره قبول إسرائيل بالتهدئة مع الفصائل الفلسطينية بمناسبة هزيمة للجيش الإسرائيلى