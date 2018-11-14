ارتفاع أرباح "طلعت مصطفى"..وتراجع خسائر "غاز مصر" و"الإسكندرية للأسمنت"

كتب هانى الحوتى

أعلن عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2018، وتباينت أرباح الشركات بين زيادة أو انخفاض، فيما تراجعت خسائر شركتى أسمنت بورتلاند، وغاز مصر.

وتحسنت نتائج أعمال كل من مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، وحققت أرباحاً بلغت 1.18 مليار جنيه مقابل أرباح بلغت 1.05 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة زيادة 13% على أساس سنوى.

وحققت طلعت مصطفى، زيادة فى إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغت 6.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.9 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

وحققت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إيرادات بلغت 55.06 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 96.05 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وبلغت الأرباح 16.2 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 13.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 23% على أساس سنوى.

فيما تراجعت أرباح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، إذ حققت أرباحاً بلغت 58.6 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 87.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة تراجع 33% على أساس سنوى، وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 6.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.8 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

وحققت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، أرباحاً بلغت 47.7 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 50.05 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

كما تراجعت أرباح شركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، إذ حققت أرباحاً بلغت 2.13 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 15.78 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية بنسبة انخفاض 86%على أساس سنوى.

وجاء تراجع الأرباح نتيجة تراجع إيرادات شركة المصريين فى الخارج إلى 13.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 42.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

بينما تراجع خسائر كل من شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، إذ بلغ حجم مبيعات الشركة 2.2 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.02 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017، وبلغت صافى خسائرها 245.7 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 358.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة انخفاض 32% على أساس سنوى، نتيجة نمو الإيرادات وانخفاض التكاليف.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر إلى التأثير الإيجابى لإجمالى الإيرادات، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل الناجم بالأساس من أرباح فروق سعر العملة في 2018 مقارنة بخسائر 2017.

كما تراجعت خسائر شركة غاز مصر خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بنسبة 70% على أساس سنوى، إذ حققت خسائر بلغت 17.6 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 58.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وأرجعت الشركة، تراجع الخسائر إلى زيادات إيرادات نشاط الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وفى سياق متصل أظهر تقرير المراجعة النصف سنوية، أنه تم حذف شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو من مؤشر MSCI للشركات ذات رأس المال الصغير، في الوقت الذي لم يتم إضافة أي من الشركات المدرجة.