اتحاد المصارف العربية يطلق أكبر موسوعة قانونية ومصرفية فى العالم

رسالة بيروت – أحمد يعقوب





أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، اليوم الأربعاء، على أهمية الوساطة والتحكيم فى حل المنازعات المصرفية والتجارية وتحقيق ما يسمى بالعدالة المصرفية لافتا إلى أن مبادئ مركز الوساطة والتحكيم التابع لاتحاد المصارف العربية تتمثل فى النزاهة والثقة والمبادئ والخبرة.

وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، خلال فعاليات ملتقى التحكيم فى حل النزاعات المصرفية والتجارية فى العاصمة اللبنانية، بيروت، إلى أن اتحاد المصارف العربية أطلق أكبر موسوعة مصرفية ومالية باللغة العربية فى العالم تضم قوانين من 22 دولة عربية وتشمل 4000 نص قانونى و48 ألف مادة قانونية.

وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب يعقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى، وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.