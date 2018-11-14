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إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:04 م
إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018 مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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اليوم السابع بلس
 
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف عن إنخفاض نسبة الدين العام إلي 98%  من الناتج المحلي  في يونيو 2018  مقابل 108%  من الناتج في يونيو العام السابق.
 
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد إستعرض خلال إجتماع الحكومة أمس الثلاثاء تقريراً حول الأداء المالى خلال الفترة من (يوليو- أكتوبر) من العام المالى 2018/2019، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 0.2% من الناتج المحلى مقارنة بعجز أولي قدره 0.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسناً ملحوظاً فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض الى 2.5% من الناتج مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
 

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المالية: انخفاض نسبة الدين العام من 108% إلى 98% خلال عام واحد

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