إضراب موظفى الخدمة المدنية فى اليونان احتجاجا على إجراءات التقشف

أثينا (أ ش أ)

بدأ موظفو الخدمة المدنية فى اليونان إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة للاحتجاج على إجراءات التقشف والمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات فضلا عن إلغاء جميع التشريعات المفروضة كجزء من عمليات الإنقاذ الدولية للبلاد.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الإضراب أثر على سير العمل فى المؤسسات الحكومية والمستشفيات التابعة للدولة، فيما احتشد المئات للمشاركة فى مسيرة احتجاجية بوسط العاصمة /أثينا/.

يشار إلى أن الحكومات المتعاقبة فى اليونان فرضت منذ عام 2010 زيادات كبيرة فى الضرائب إلى جانب خفض الإنفاق، فى مقابل الحصول على قروض طارئة بمليارات اليورو من دول منطقة اليورو الأخرى وصندوق النقد الدولى.