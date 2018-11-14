إدانة 3 أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية فى مدينة ملبورن الأسترالية

كانبرا (أ ش أ)

أدانت محكمة أسترالية ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية فى مدينة ملبورن عام 2016.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، أن الأشخاص الثلاثة يواجهون اتهامات بالتخطيط لمهاجمة مواقع بارزة فى ثانى أكبر مدينة فى أستراليا أثناء احتفالات الكريسماس عام 2016، فيما وصفت السلطات المخطط بأنه "حدث إرهابى وشيك" مستوح من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان قد تم توجيه الاتهام لعبد الله شعرانى 27 عاما، وأحمد محمد 25 عاما، وحمزة عباس 23 عاما، فى عام 2016، فيما وصف رئيس الوزراء -حينئذ- مالكولم تيرنبول خطتهم بأنها واحدة من أهم المؤامرات الإرهابية التى يتم إحباطها خلال السنوات القليلة الماضية.

وكان الثلاثة قد استهدفوا مواقع فى ملبورن تشمل ميدان الاتحاد ومحطة فلندرز ستريت وكاتدرائية سانت بول، فيما أكدت الشرطة فى ذلك الوقت أن المخطط مستوح من تنظيم "داعش"، وأن المشتبه بهم كانوا تحت المراقبة منذ أسابيع.