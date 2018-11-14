إخلاء سبيل شخصين بكفالة 3 آلاف جنيه بعد محاولتهما سرقة سوبر ماركت بالبساتين

كتب على عبد الرحمن

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، إخلاء سبيل ربة منزل وعاطل، بكفالة 3 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بمحاولة سرقة منتجات من داخل سوبر ماركت شهير بدائرة القسم.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من أفراد أمن سوبر ماركت شهير، يفيد تمكنهم من ضبط ربة منزل وشاب، أثناء محاولتهما سرقة منتجات من داخل المحل.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتهمين هما "ك.ب" عاطل، و"ا.ا" ربة منزل، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على منتجات مخبأة بطيات ملابسهما. وتبين أن أفراد أمن السوبر ماركت، اكتشفوا الواقعة من خلال كاميرات المراقبة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.