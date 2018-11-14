أمطار وانخفاض فى مستوى الرؤية فى بداية موجة جديدة من الطقس السيئ بالكويت

الكويت (أ ش أ)

شهدت الكويت ظهر اليوم الأربعاء، أمطارا متوسطة وانخفاضا فى مستوى الرؤية الأفقية، فى بداية موجة جديدة من الطقس السيئ، الذى من المتوقع أن يضرب الكويت مساء اليوم، وفقا لتوقعات الإدارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية- فى بيان صحفى على موقعها الإلكترونى- أن الطقس حاليا غير مستقر، مع أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا فى الساعة، فى حين تقل الرؤية الأفقية فى بعض المناطق.

وحذرت الأرصاد الجوية الكويتية من أن الطقس ليلا سيكون غير مستقر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشيطة السرعة، تتراوح بين 20 و45 كيلومترا فى الساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا وتقل الرؤية الأفقية فى بعض المناطق.

وكان مجلس الوزراء الكويتى قد أعلن- الليلة الماضية- تعطيل العمل بجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وكذلك تعطيل الدراسة بجميع الكليات والمدارس الحكومية والخاصة اليوم، واعتباره يوم راحة، كإجراء احترازى، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، فى ظل تحذيرات الإدارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية من موجة جديدة للطقس السيىء، اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام.

كما أعلن اتحاد مصارف الكويت تعطيل أعمال البنوك اليوم، واعتباره يوم راحة؛ وذلك بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزى، وكذلك بورصة الكويت التى أعلنت هى الأخرى وقف جلساتها اليوم بسبب تقلبات الطقس.