video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمطار وانخفاض فى مستوى الرؤية فى بداية موجة جديدة من الطقس السيئ بالكويت

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:56 ص
أمطار وانخفاض فى مستوى الرؤية فى بداية موجة جديدة من الطقس السيئ بالكويت أمطار غزيرة فى الكويت
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

شهدت الكويت ظهر اليوم الأربعاء، أمطارا متوسطة وانخفاضا فى مستوى الرؤية الأفقية، فى بداية موجة جديدة من الطقس السيئ، الذى من المتوقع أن يضرب الكويت مساء اليوم، وفقا لتوقعات الإدارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية- فى بيان صحفى على موقعها الإلكترونى- أن الطقس حاليا غير مستقر، مع أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و42 كيلومترا فى الساعة، فى حين تقل الرؤية الأفقية فى بعض المناطق.

وحذرت الأرصاد الجوية الكويتية من أن الطقس ليلا سيكون غير مستقر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشيطة السرعة، تتراوح بين 20 و45 كيلومترا فى الساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا وتقل الرؤية الأفقية فى بعض المناطق.

وكان مجلس الوزراء الكويتى قد أعلن- الليلة الماضية- تعطيل العمل بجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وكذلك تعطيل الدراسة بجميع الكليات والمدارس الحكومية والخاصة اليوم، واعتباره يوم راحة، كإجراء احترازى، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، فى ظل تحذيرات الإدارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية من موجة جديدة للطقس السيىء، اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام.

كما أعلن اتحاد مصارف الكويت تعطيل أعمال البنوك اليوم، واعتباره يوم راحة؛ وذلك بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزى، وكذلك بورصة الكويت التى أعلنت هى الأخرى وقف جلساتها اليوم بسبب تقلبات الطقس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مع توقعات بهطول أمطار غزيرة.. الكويت تمنح الموظفين والطلاب إجازة غدا

الكويت

موجه طقس سيىء فى الكويت

امطار غزيره فى الكويت

الارصاد الجويه الكويتيه




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة