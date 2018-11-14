video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان حوارا اقتصاديا فى واشنطن الشهر المقبل

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:18 م
أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان حوارا اقتصاديا فى واشنطن الشهر المقبل رئيس كوريا الجنوبيه
سول /أ ش أ/
إضافة تعليق

أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتزمان إجراء حوار اقتصادى رفيع المستوى فى واشنطن الشهر المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية كورية جنوبية - لم تسمها - القول إن المحادثات قد تكون حول الاتجاه المستقبلى للتعاون الثنائى بين سول وواشنطن.

ومن المتوقع أن يقود المحادثات نائب وزير الخارجية الكورى الجنوبى لى تاي-هو ومساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الاقتصادية مانيشا سينج، ليكون أول حوار اقتصادى كبير فى إدارة الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن.

يُشار إلى أن الحوار الاقتصادى الكبير أُجرى لأول مرة فى نوفمبر 2015 بعد شهر من اتفاق الجانبين على إطلاقه ثُم عُقد الاجتماع الثانى والأخير فى يناير 2017.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

200 طن من اليوسفى هدية كوريا الجنوبية إلى جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية: سحب الأسلحة من 22 موقعا على الحدود الفاصلة بين الكوريتين

أمريكا

كوريا الجنوبية

واشنطن

أخبار أمريكا




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة