أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان حوارا اقتصاديا فى واشنطن الشهر المقبل

أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتزمان إجراء حوار اقتصادى رفيع المستوى فى واشنطن الشهر المقبل.
ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية كورية جنوبية - لم تسمها - القول إن المحادثات قد تكون حول الاتجاه المستقبلى للتعاون الثنائى بين سول وواشنطن.
ومن المتوقع أن يقود المحادثات نائب وزير الخارجية الكورى الجنوبى لى تاي-هو ومساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الاقتصادية مانيشا سينج، ليكون أول حوار اقتصادى كبير فى إدارة الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن.
يُشار إلى أن الحوار الاقتصادى الكبير أُجرى لأول مرة فى نوفمبر 2015 بعد شهر من اتفاق الجانبين على إطلاقه ثُم عُقد الاجتماع الثانى والأخير فى يناير 2017.
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