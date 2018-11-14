أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان حوارا اقتصاديا فى واشنطن الشهر المقبل

سول /أ ش أ/

أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعتزمان إجراء حوار اقتصادى رفيع المستوى فى واشنطن الشهر المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية كورية جنوبية - لم تسمها - القول إن المحادثات قد تكون حول الاتجاه المستقبلى للتعاون الثنائى بين سول وواشنطن.

ومن المتوقع أن يقود المحادثات نائب وزير الخارجية الكورى الجنوبى لى تاي-هو ومساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الاقتصادية مانيشا سينج، ليكون أول حوار اقتصادى كبير فى إدارة الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن.

يُشار إلى أن الحوار الاقتصادى الكبير أُجرى لأول مرة فى نوفمبر 2015 بعد شهر من اتفاق الجانبين على إطلاقه ثُم عُقد الاجتماع الثانى والأخير فى يناير 2017.