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أمريكا تنشر آلاف الجنود على حدود المكسيك لمنع المهاجرين من دخول البلاد

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:39 ص
أمريكا تنشر آلاف الجنود على حدود المكسيك لمنع المهاجرين من دخول البلاد الجيش الامريكى
كتب عبد الوهاب الجندى
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انتشرت القوات الأمريكية على الحدود المكسيكية بكثافة، استعدادا للتصدى للمهجرين بأومر من الرئيس دونالد ترامب، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء رويترز.

ووفق الصور، فإن قوات البحرية الأمريكية، أقامت سلوك شائكة على الشريط الحدودى بين المكسيك وأمريكا، لمنع المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينة دوخل أراضى الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس أنه سيزور الحدود الأمرسكية المكسيكية حيث تم نشر آلاف الجنود لمساعدة شرطة الحدود فى الاستعداد لوصول "قافلة" مهاجرين.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أمر بنشر الجنود قبيل انتخابات منتصف الولاية الأسبوع الماضي. وندد معارضون بالقرار ووصفوه بانه مناورة السياسية لتحريك قاعدته المحافظة.

 

 


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