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أمريكا تحث روسيا على المساعدة فى إطلاق سراح صحفى محتجز بسوريا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:08 ص
أمريكا تحث روسيا على المساعدة فى إطلاق سراح صحفى محتجز بسوريا الحرب فى سوريا
(رويترز)
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حث مبعوث لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب روسيا على الدفع فى سبيل إطلاق سراح صحفى أمريكى محتجز فى سوريا قبل ست سنوات.

وأضاف المبعوث روبرت أوبراين مبعوث ترامب الخاص لشؤون الرهائن أمس الثلاثاء أن ترامب سيتخذ الإجراءات الضرورية لتسهيل إطلاق سراح تايس إذا كان ذلك سيساعد، ولم يتحدث عن الإجراءات بمزيد من التفصيل.

وتابع "نواصل دعوة الروس لممارسة أى نفوذ لديهم فى سوريا لإعادة أوستن إلى الوطن"، وتقول الحكومة السورية إنها لا تعلم مكان تايس.

ودافع أوبراين عن ترامب عند سؤاله عن سبب عدم إدلاء الرئيس بأى تصريحات علنية بشأن تايس فى حين تحدث عن حالات احتجاز أمريكيين فى تركيا وكوريا الشمالية وإيران، وقال فى مؤتمر صحفى إن ترامب وكبار مساعديه يتابعون القضية عن كثب.

وكان عمر تايس 31 عاما عند اختطافه فى أغسطس 2012 بينما كان يمارس عمله الصحفى فى دمشق ويغطى أخبار الحرب السورية.

ولم يظهر تايس فى العلن منذ نشر تسجيل مصور على الإنترنت بعد أسابيع من اختفائه يظهر فيه محتجزا لدى مسلحين، وقال أوبراين إن واشنطن تعتقد أن تايس حى لكنه لم يتحدث بالتفصيل عن حالة الصحفى.

وأحجمت واشنطن عن تحديد هوية من تعتقد أنه يحتجز تايس لكنها سعت إلى مساعدة من روسيا، الداعم الأجنبى الرئيسى للأسد فى الحرب الأهلية، ودول أخرى.

وقال والد تايس إنه وزوجته سيسافران إلى بيروت هذا العام للمرة السابعة على الأقل لطلب تأشيرات لدخول سوريا سعيا لإطلاق سراح ابنهما.

 

 


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