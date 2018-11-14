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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:42 م
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أشرف صبحي يشهد حفل توزيع جوائز مهرجان "هواة المسرح"

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:42 م
أشرف صبحي يشهد حفل توزيع جوائز مهرجان "هواة المسرح" اشرف صبحى
كتب رامى ناجى
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شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان "هواة المسرح" لأعضاء مراكز الشباب، بحضور الفنانة فردوس عبد الحميد والفنان محمود الحدينى والفنانة وفاء الحكيم أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، وذلك اليوم الثلاثاء، بمسرح وزارة الشباب والرياضة.
 
أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الوزارة بخلق جيل واع ومؤهل ثقافيا وفنيا من خلال تنظيم مهرجان هواة المسرح على مستوي المحافظات للمساهمة في اكتشاف المواهب وتنميتها في مجال المسرح، خاصة انه يساهم في تغيير الأفكار في المجتمع.
 
وجاءت جوائز المواهب الفردية بحصول مارتينا ميخائيل من مديرية شباب المنيا على جائزة لجنة التحكيم لأفضل غناء، فيما حصد وليد الليثي من مديرية شباب شمال سيناء على جائزة لجنة التحكيم لأفضل الحان، ومحمود أحمد محمود على جائزة لجنة التحكيم لأفضل تمثيل من مديرية شباب سوهاج، ومحمود حسانين على أفضل مخرج ثالث من مديرية شباب القاهرة، ومحمد أحمد على أفضل مخرج ثاني من مديرية شباب القليوبية
 
فيما جاءت مي امبابي في جائزة أفضل مخرج أول من مديرية شباب الجيزة، فيما حصد أحمد محمد عبد الله من مديرية شباب جنوب سيناء على أفضل ممثل ثالث، وحصل محمد فرحان من مديرية شباب الإسكندرية على أفضل ممثل ثاني، وجاء نادر إسماعيل من مديرية شباب القاهرة كأفضل ممثل أول، ورشا رشاد خلف من مديرية شباب سوهاج كأفضل ممثلة ثالثة، وساره البنا من مديرية شباب الجيزة كأفضل ممثلة ثانية.
 
 بينما حصدت علياء هاشم عبيد من مديرية شباب كفر الشيخ على أفضل ممثلة أولى، وحصلت شوهندا جاد من مديرية شباب شمال سيناء على أفضل نص مسرحي. فيما جاءت جوائز الفرق الجماعية، حيث ذهب المركز الأول لمديرية شباب الإسماعيلية (مركز شباب المروة) عن عرض "لوحات سريالية واقعية غريبة"، وذهب المركز الثاني لمديرية شباب الدقهلية (مركز شباب ميت غمر) عن عرض "سيرة بني زوال"، فيما جاءت مديرية شباب المنيا (مركز شباب ناصر ملوي) في المركز الثالث عن عرض "الواغش – كفر التنهدات"، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لأفضل عرض "أم المصريين" لمديرية شباب الفيوم (مركز شباب المحافظة).

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