أسوان تستضيف المؤتمر الدولى لسفراء الشباب والمرأة.. فبراير المقبل

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

تستضيف مدينة أسوان، خلال شهر فبراير المقبل، المؤتمر الدولى لسفراء الشباب والمرأة، والذى يحضره عدداً من ممثلى الدول العربية، تحت شعار "أوطاننا بلا حدود".

قالت الدكتورة أمل كحلة، رئيسة المؤتمر، إنه وقع الاختيار على مدينة أسوان لتشهد انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى، فى الثالث من شهر فبراير المقبل، نظراً لما تتمتع به مدينة الجنوب السياحية من طبيعة خلابة وطقس معتدل وتعد أسوان واحدة من أفضل المشاتى فى العالم، مضيفةً أن الختام سيكون بمدينة الأقصر فى السابع من شهر فبراير المقبل.

وأوضحت الدكتورة آلاء الشافعى، أمين عام المؤتمر، بأن المؤتمر فى دورته الأولى، اختار شعار "أوطاننا بلا حدود" بهدف لم الشمل العربى ليكون جميع الإخوة العرب تحت مظلة واحدة، مشيرة إلى أن الشعوب العربية عليها أن تزيد صلابة ترابطها من خلال اتحادها على كلمة واحدة.