أسامة هيكل يكشف تفاصيل محاولة اعتداء الإخوان على وفد برلمانى بلندن

كتب محمد مجدى السيسى

كشف أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، وعضو الوفد المسافر إلى بريطانيا ضمن نواب جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، كواليس الفيديو المُنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى، والذى يوضح اعتداء لفظى حاد من جانب عدد من المارة على الوفد.

وقال "هيكل" فى تصريح لـ"اليوم السابع": إن عدداً من نواب الجمعية سافروا لفتح نقاشات موسعة مع الجانب البريطانى، وإن الوفد قد سافر على نفقته الشخصية، مضيفاً، : "موافقة رئيس المجلس اشترطت عدم تحمل المجلس أية نفقات، فكل واحد قاعد فى فندق على مقدرته، و معظمنا مسافرين على الدرجة الإقتصادية، والزيارة كان لينا تأثير قوى جداً، خاصة إننا أول مرة نخاطب الشباب فى الجامعات ، ودا ضايقهم جداً".

و تابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، : "الفيديو كان على باب جامعة kingscolledge ، بعد أن انتهينا من ندوة موسعة مع الطلاب، ناقشنا خلالها كل الملفات المتعلقة بالجانب المصرى، كانت ندوة مفتوحة حضرها عدد كبير من الطلاب، وكانت بها عدد كبير من الطلاب من جنسيات مختلفة، لو كان عند هؤلاء الذين أعدوا الفيديو قدرة على الحوار كانوا دخلوا الندوة ناقشونا جوا، لكنهم مزقوقين".

و فى رسالة لهم، قال أسامة هيكل: "الحدث دا كاشف لنوعية الناس اللى هربانة فى لندن، ونوعية تفكير الإخوان، الزمن تجاوز أفكاركم، ومعدش حد بيخيل عليه الكدب دا، انتوا إخوان و بتتأجروا فى مناسبات كتير، ومعروفين بالاسم، وكدابين و قتلة، واحنا ما بنخافش".