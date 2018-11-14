أبحاث جديدة تؤكد فعالية وأمان أدوية فيروس سى للأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات

كتبت أمل علام

كشف الدكتور مرتضى الشبراوى، أستاذ ورئيس قسم كبد الأطفال بمستشفى أبو الريش بجامعة القاهرة، أنه خلال المؤتمر السنوى للجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد (AASLD)، والمنعقد حاليًا بمدينة سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية، تم مناقشة فيروس سى فى الكبار والصغار على مدى 5 أيام، حيث تم عرض بحث جديد عن تجربة علاجات فيروس سى فى الأطفال المصابين بالفيروس من سن 3 الى 6 سنوات، والذى أثبت فعالية وأمان هذه الأدوية التى تؤخذ عن طريق الفم.

وقال الشبراوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه خلال المؤتمر الذى يحضره أكثر من 10 آلاف عالم، وفى الجلسات الخاصة بالأطفال تم استعراض بحث جديد عن علاج فيروس سى فى الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة والذى قام باستعراضه الأطباء المصريين، وبحث آخر عن استخدام هذه الأدوية التى تؤخذ عن طريق الفم فى الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات.

وأضاف أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، كانت قد وافقت على إعطاء أدوية فيروس سى من سن 12 إلى 18 سنة فقط، والأطباء المصريين قاموا بأول بحث من سن 6 إلى 12 سنة، وأثبت فعالية وأمان هذه الأدوية فى علاج الأطفال المصابين بفيروس سى، كما تم عرض البحث الأمريكى الذى كان بقيادة البروفوسيرة "لين شوارز" أثبت فعالية وأمان تام فى علاج الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات.

وأكد أن هذا البحث يفتح المجال أمام العلماء لتقديم هذه الأبحاث إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، لاعتماد هذه الأدوية للأطفال، والتى تؤخذ بالفم من سن 3 إلى 6 سنوات، ومن سن 6 سنوات إلى 12 سنة، مشيرًا إلى أنه فى مصر سيتم إجراء مسح شامل للأطفال، كما يجرى حاليًا فى الكبار، لذلك ستمثل هذه الأبحاث أهمية كبيرة للمساعدة فى القضاء على فيروس سى فى الأطفال.

يذكر أنه خلال جلسات المؤتمر تم تكريم حوالى 760 عالمًا على مستوى العالم كزملاء للجمعية الأمريكية، منهم اثنان من الأطباء المصريين، وهم الدكتور إمام واكد أستاذ الكبد بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، والدكتور مرتضى الشبراوى أستاذ كبد الأطفال بطب القاهرة.