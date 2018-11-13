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23 فبراير.. أولى جلسات طعن المتهمين بـ"أحداث بولاق أبو العلا"

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:08 م
23 فبراير.. أولى جلسات طعن المتهمين بـ"أحداث بولاق أبو العلا" قضية أحداث بولاق أبو العلا - صورة أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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كشفت مصادر قضائية بأنه تم تحديد جلسة لنظر طعن المتهمين المحكوم عليهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بولاق أبو العلا"، والمتهم فيها 104 متهماً وذلك أمام محكمة النقض يوم 23 فبراير المقبل.

وكانت قد قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد وقضت أيضا بالسجن المشدد لمدة 15عامًا على 16 متهما آخرين، مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز وقضت ببراءة باقى المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت قد أسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

 


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