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وكيل تعليم كفر الشيخ توجه بتحديث أجهزة مصادر التعلم

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:46 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ توجه بتحديث أجهزة مصادر التعلم الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مركز مصادر التعلم وأبدت إستيائها لعدم توصيل الأنترنت للمركز، ووجهت بتحديث الأجهزة للتناسب مع الدور الذى يؤديه المركز من تدريبات وغيرها، محذرة مدير المجمع على عبد الشكور من قطع التيار الكهربائى عن المركز.

كما تفقدت وكيل الوزارة أعمال الترميمات الجارية فى مركز الطفل المتطور، مؤكدة أنها ستتابع تلك الترميمات، كما استقبلت وكيل الوزارة عدداً من المواطنين بمكتبها، لحل مشكلاتهم.

 


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