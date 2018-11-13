وزير قطاع الأعمال يتفقد تطوير شركة كيما 25 نوفمبر الجارى

كتب عبد الحليم سالم

قال المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة شركة كيما للصناعات الكيماوية، أن وزير قطاع الأعمال العام سيزور شركة كيما يوم 25 نوفمبر الجارى بدلا من يوم 18 الجارى.

وأشار الحوت لـ"اليوم السابع" أن الوزير والوفد المرافق سيتفقد مشروع كيما 2، والمقرر الانتهاء منه بنهاية العام الجارى، وسيتابع الوزير مراحل الانتهاء من مكونات المشروع والتشغيل التجريبى لعدد من الوحدات تمهيدا لافتتاحه مطلع العام المقبل.

مما يذكر أن المشروع يتكلف نحو 11 مليار جنيه لتصنيع الأسمدة من الغاز بدلا من الكهرباء.