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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:42 م
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وزير بريطانى يعلن اقتراب التوصل لاتفاق بشأن "بريكست"

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:22 م
وزير بريطانى يعلن اقتراب التوصل لاتفاق بشأن "بريكست" رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
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قال ديفيد ليدينجتون، الوزير بالحكومة البريطانية ونائب رئيسة الوزراء تيريزا ماى، اليوم الثلاثاء إن بريطانيا والاتحاد الأوروبى أوشكا على التوصل لاتفاق الانفصال مما يعنى أنه من الممكن أن يبرم فى غضون ما بين 24 و48 ساعة.

وقال ليدينجتون لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "لم نصل لذلك بعد. أوشكنا تقريبا على التوصل إليه الآن. وقد قالت رئيسة الوزراء إنه لا يمكن أن يكون اتفاق بأى ثمن".

وردا على سؤال عما إن كان ممكنا التوصل لاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة المقبلة قال "مازال هذا ممكنا لكنه ليس مؤكدا على الإطلاق وهذا يلخص الأمر كله. أنا متفائل بحذر".

وتكافح ماي لإنهاء عضوية استمرت 46 عاما دون إلحاق ضرر بالتجارة أو إثارة غضب أعضاء البرلمان الذين سيكون لهم القرار النهائي في تحديد مصير أي اتفاق تبرمه ماي.

وامتنع ليدينجتون عن التصريح بشأن ما إن كان على بريطانيا أن تبدأ الاستعداد بجدية تحسبا لعدم التوصل لاتفاق بحلول نهاية يوم الأربعاء مثلما ذكرت الصحف.

وأضاف "لن أربط أياما معينة بأفعال معينة. نهاية يوم الأربعاء مهمة لكن ما نبذله في الحكومة على مدى عامين منذ الاستفتاء كان صياغة خطة طوارئ تحسبا لكل الاحتمالات".

وقال "كلانا نأمل ونتوقع التوصل لاتفاق بحلول نهاية اليوم".

وقال وزير الخارجية جيريمي هانت لرويترز في الرياض إنه مازال واثقا من التوصل لحل لكن التفاوض لايزال صعبا بشأن الخمسة بالمئة الباقية من الاتفاق".

وأضاف "مازلت واثقا في أن الحل ممكن لكن هذه هي المرحلة النهائية الحرجة".


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