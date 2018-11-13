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وزير المالية: إغلاق 50 ألف ملف ضريبة عليهم مديونيات وفوائد من التسعينات

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 11:36 م
وزير المالية: إغلاق 50 ألف ملف ضريبة عليهم مديونيات وفوائد من التسعينات الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتبت منى ضياء - تصوير: عمرو مصطفى
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أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إغلاق ما يقرب من 50 ألف ملف ضريبة خلال الثلاثة أشهر الماضية كان عليهم مديونيات وفوائد من التسعينيات، حيث انتهت بالأمس مهلة الاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

قال خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: "أنا كمواطن مصرى مبسوط جدا عايز الأمور بسيطة وسهلة".

وردا على مطالبة رجال الأعمال بتخفيض سعر الضريبة، قال: "أنا وزير مالية شغله يحط أيده فى جيبك وياخد الموجود ولكن مش هعملها كده. أنا عايزك تشتغل وتكبر وتنمو واخد منك اكتر.. مش هزود الضرائب ده قرارى وأتحمل مسئوليته السياسية لأننا فى مرحلة تتطلب استقرار أمنى واقتصادية وسياسية".

مؤتمر وزير المالية (1)
مؤتمر وزير المالية (1)

 

مؤتمر وزير المالية (2)
مؤتمر وزير المالية (2)

 

مؤتمر وزير المالية (3)
مؤتمر وزير المالية (3)

 

مؤتمر وزير المالية (4)
مؤتمر وزير المالية (4)

 

مؤتمر وزير المالية (5)
مؤتمر وزير المالية (5)

 

مؤتمر وزير المالية (6)
مؤتمر وزير المالية (6)

 

مؤتمر وزير المالية (7)
مؤتمر وزير المالية (7)

 

مؤتمر وزير المالية (8)
مؤتمر وزير المالية (8)

 

مؤتمر وزير المالية (9)
مؤتمر وزير المالية (9)

 

مؤتمر وزير المالية (10)
مؤتمر وزير المالية (10)

 

مؤتمر وزير المالية (11)
مؤتمر وزير المالية (11)

 

مؤتمر وزير المالية (12)
مؤتمر وزير المالية (12)

 

مؤتمر وزير المالية (13)
مؤتمر وزير المالية (13)

 

مؤتمر وزير المالية (14)
مؤتمر وزير المالية (14)

 

مؤتمر وزير المالية (15)
مؤتمر وزير المالية (15)

 


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