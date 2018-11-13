وزير الخارجية الفلسطينى يطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

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طلب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، من بعثة دولة فلسطيني لدى الأمم المتحدة أن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وعلى الشعب المحاصر هناك.

وطلب الوزير المالكي من بعثة دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، التقدم بطلب عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات.

وقال المالكي - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إن الاعتداء العسكري الإسرائيلي بحق الشعب في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية، والمستمر منذ يومين أودى بحياة العديد من أبناء الشعب من الشهداء وعشرات الجرحى بالإضافة لتدمير عدد كبير من البنايات سكنية، وبنى تحتية أخرى بالإضافة لمؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.

كما طلب المالكي من بعثة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا بالتحرك فورًا لدى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى عاجلة ضد الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية بحق قطاع غزة وشعبنا هناك، خاصة وأن المحكمة لا زالت تدرس هذا الملف المتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والحروب التي قامت بها دولة الاحتلال بحق القطاع المحاصر.

وطلب الوزير المالكي من سفير دولة فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان بالتحرك لدى المجلس لبحث أفضل الخطوات الواجب اتخاذها هناك لإدانة ما تقوم به إسرائيل في استهداف المدنيين الفلسطينيين والمباني السكنية في القطاع المحاصر.

وأوضح أن وزارة الخارجية والمغتربين تستمر في دراسة بقية الخطوات الممكن اتخاذها بشكل فوري لتوفير الحماية للشعب الأعزل.

وسيقوم الوزير المالكي بتوجيه رسائل متطابقة لكافة وزراء خارجية دول العالم لوضعها في صورة الاعتداءات الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. وستستمر الوزارة ووفقا للتعليمات المباشرة من الرئيس بمتابعة هذه الخطوات وغيرها وبالتواصل مع كافة سفارات دولة فلسطين في العالم للتحرك الفوري والتواصل مع وزارات خارجية الدول المعتمدة فيها لاطلاعه على هذا الاعتداء الإسرائيلي الأخير والمستمر على شعبنا المحاصر في قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال.