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وزير البترول يلتقى نظراءه بالسعودية والإمارات فى مؤتمر أبو ظبى.. صور

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 12:05 م
وزير البترول يلتقى نظراءه بالسعودية والإمارات فى مؤتمر أبو ظبى.. صور
كتب أحمد أبو حجر
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عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عدة لقاءات ومباحثات ثنائية على هامش مؤتمر أبوظبى الدولى للبترول "أديبك 2018" مع كل من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى المهندس خالد الفالح وقيادات عدد من شركات البترول العالمية المشاركة فى المؤتمر.

بحث الملا مع نظيره السعودى عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بتطورات أسواق البترول العالمية وأسعار الخام حيث تم التأكيد على الاستمرار فى دعم جهود ومبادرات التعاون بين دول أوبك وخارج أوبك لتحقيق استقرار الأسواق والتوازن بين العرض والطلب بما ينعكس ايجاباً على كافة اطراف الصناعة البترولية.

وأشار الملا إلى أن اللقاء ناقش كذلك تعزيز أوجه التعاون بين البلدين فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز مؤكداً أهمية العمل على نقل وتبادل المعلومات والخبرات الفنية فى أنشطة البحث والاستكشاف والتعدين خاصة وأن مصر تستعد لطرح أول مزايدة للبحث عن البترول والغاز فى منطقة البحر الأحمر مضيفا أن مصر تولى أهمية للتعاون مع السعودية فى مجال التعدين الذى تقوم مصر حالياً بالعمل على تطوير استراتيجيات العمل فيه لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع فى استغلال وتصنيع الثروات التعدينية، لافتاً إلى أنه بحث مع نظيره السعودى ترتيبات عقد المؤتمر العربى الخامس عشر للثروة المعدنية الذى تستضيفه القاهرة أواخر الشهر الحالى، واستعرض الوزيران مجالات التعاون القائمة بين البلدين فى مجال البترول وخاصة مشروع سوميد لنقل وتداول الخام فى منطقتى السخنة وسيدى كرير والذى يشهد حالياً توسعات استراتيجية لزيادة قدرته على استقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية فى اطار خطة تحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

 

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وزير البترول مع سلطان الجابر 

 

كما التقى الملا الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبى الوطنية " أدنوك " حيث تناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة البترول  والغاز المصرية في ضوء اهتمام الجانب الاماراتى بمصر كوجهة استثمارية مهمة في هذا المجال ، كما أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في مختلف مجالات الصناعة البترولية كأحد أهم العوامل التي تسهم في تقوية التعاون المصرى الاماراتى والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتاحة لدى الجانبان .

 

 

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