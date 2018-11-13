وزير البترول يلتقى شركات عالمية لبحث خططها فى مصر وفرص زيادة الاستثمارات

كتب أحمد أبو حجر

عقد طارق الملا وزير البترول سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قيادات عدد من شركات البترول العالمية المشاركة في مؤتمر أديبك 2018 بأبوظبى ، حيث بحث مع بوب دادلى الرئيس التنفيذي لمجموعة بى بى البريطانية وهشام مكاوى الرئيس الاقليمى للمجموعة بشمال افريقيا موقف اعمالها في انتاج البترول والغاز في مصر وخاصة مشروع تنمية وانتاج الغاز الطبيعى من حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط والجارى الإسراع بتنفيذ المرحلة الثانية منه استعداداً لإطلاق باكورة انتاج الغاز من هذه المرحلة خلال الشهر المقبل من حقلى جيزة – فيوم .



الملا مع نائب رئيس شركة شل

وبحث الملا مع المهندس سامى اسكندر نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل العالمية والمهندس جاسر حنطر رئيس شركة شل مصر برامج عمل الشركة بمنطقة المياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية ، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع المرحلة 9ب لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى بمنطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة و الخطط الجارية لربط آبار الغاز الجديدة بالمشروع تباعاً على الإنتاج ، كما تم استعراض البرامج و الأنشطة الاستكشافية الجديدة للبترول والغاز في مناطق امتياز شل فى الصحراء الغربية ، وأكد قيادات شل العالمية اهتمام الشركة بالدخول فى مشروعات البحث والاستكشاف الجديدة لأول مرة في البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة في ضوء توجه قطاع البترول لبدء النشاط في هذه المنطقة .



وخلال لقائه مع الرئيس التنفيذى للحلول الرقمية بشركة بيكر هيوز

وناقش الملا خلال لقائه مع رئيس شركة أديسون الإيطالية والوفد المرافق موقف العمل في مناطق امتيازها بمصر في المياه العميقة بالبحر المتوسط للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى ، كما تم استعراض موقف تنمية حقل ابوقير البحرى .



وخلال لقائه مع رئيس شركة اديسون الايطالية والوفد المرافق

وخلال لقاء الملا مع فاجيت أليكبيروف رئيس شركة لوك أويل الروسية إحدى كبريات شركات البترول العالمية تم بحث خطط الشركة لبدء مرحلة جديدة من تنمية حقل مليحة للغاز الطبيعى في الصحراء الغربية خلال الفترة القريبة المقبلة ، واعرب الملا عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة الروسية في مصر والتوسع في أنشطتها للبحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ، وابدى رئيس الشركة استعداد شركته لفتح مجالات تعاون جديدة مع قطاع البترول في مجال التدريب لكوادر البترول المصرية في مراكز التدريب الخاصة بالشركة .



وخلال لقائه مع رئيس شركة دراجون أويل الاماراتية

و عقد الملا اجتماعاً مع عدد من قيادات شركة شلمبرجير الامريكية ضم المهندس محمد الطوخى رئيس أنشطة الاستكشاف بالشركة والمهندس كريم بدوى المدير التنفيذي للشركة بمصر ومنطقة شرق البحر المتوسط ، حيث تم استعراض مشروعات المسح السيزمى وجمع البيانات في منطقتى البحر الأحمر وخليج السويس لفتح المجال امام طرح مزايدات عالمية جديدة للاستثمار في هذه المناطق خاصة أن استخدام التكنولوجيات المتطورة في تنفيذ هذه المشروعات يحقق الهدف المنشود منها بأعلى كفاءة ممكنة ، و اكد مسئولو شلمبرجير حرص شركتهم على تعزيز الشراكة مع قطاع البترول وزيادة حجم اعمالها في مصر استنادا الى نجاح مشروعاتها الأخيرة والنمو المستمر في فرص الاستثمار.



وخلال لقائه مع رئيس شركة لوك أويل الروسية

كما بحث الملا مع ماتياس هيلمان الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية بشركة بيكر هيوز جنرال اليكتريك الأمريكية والوفد المرافق موقف التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروع بوابة مصر الالكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف كخريطة استثمارية رقمية للترويج للمناطق الواعدة والتي تأتى في اطار مبادرات مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول المصرى لتطوير العمل البترولى باستخدام التكنولوجيا والتوسع في استخدام الحلول الرقمية، كما تم بحث فرص التعاون المحتملة بين الجانبين في المشروعات البترولية الجديدة .



وخلال لقائه مع عدد من قيادات شركة شلمبرجير العالمية

وفى اجتماع مشترك مع جو رينى الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون الامريكية والوفد المرافق استعرض الملا مع رئيس الشركة الامريكية أنشطتها الحالية في مصر مؤكداً أهمية التعاون بين الجانبين لتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال استخراج الزيت الخام ، واعرب رئيس هاليبرتون عن تطلع شركته الى تعزيز حجم اعمالها في مصر في ضوء تزايد النشاط البترولى وتوسع قطاع البترول في مشروعات الاستكشاف وتنمية الحقول .

وبحث الملا مع وفد من مسئولي شركة دراجون أويل الإماراتية برئاسة السيد على الجروان الرئيس التنفيذي للشركة الفرص المتاحة للإستثمار في مصر خاصة مع التوسع في طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز ولاسيما في منطقة البحر الأحمر خلال الفترة القريبة المقبلة ، واكد مسئولو الشركة أن مصر من المناطق الواعدة التي تزخر بفرص واعدة للاستثمار البترولى والتي تعد محل اهتمام كبير للاستفادة منها في ضوء النجاحات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة .



وزير البترول مع شركة بى بى

و ناقش الملا مع ديفيد فيليبس رئيس غرفة التجارة العربية الامريكية دور الغرفة في دعم صناعة البترول والغاز المصرية من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات الامريكية إلى مصر وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها .



ويلتقى رئيس شركة هاليبترون الامريكية

وصرح الملا عقب انعقاد المباحثات أنه وجه الدعوة للوزراء ورؤساء الشركات العالمية لحضور مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( ايجبس 2019 ) فى دورته الثالثة خلال شهر فبراير المقبل .