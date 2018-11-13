video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير البترول :الدولة مهتمة بتقديم حوافز للمستثمرين..ونستهدف جذب شركات جديدة

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:09 م
وزير البترول :الدولة مهتمة بتقديم حوافز للمستثمرين..ونستهدف جذب شركات جديدة وزير البترول خلال اللقاء
كتب : أحمد أبو حجر
إضافة تعليق
أكد المهندس طارق الملا  ، وزير البترول والثروة المعدنية ،  أن الدولة مهتمة بتقديم حوافز للمستثمرين، وتستهدف جذب شركات جديدة للعمل فى القطاع ، مشيرا خلال  جلسة المباحثات مع شون بينيت ،  نائب مساعد وزير الطاقة الامريكى لشئون البترول والغاز ، التى  تم خلالها بحث سبل  تعزيز الشراكة المصرية الأمريكية في مجال البترول والغاز والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول أمام الشركات الامريكية، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر ومعرض ابوظبى الدولى للبترول (أديبك 2018 ) 
 
وأكد الملا ،  بحسب بيان صحفى ، على توافرالمناخ المناسب لجذب المزيد من الشركات الأمريكية للإستثمار في مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات ونقل التكنولوجيا  في مصر في ظل الاستقرار السياسى والإقتصادى ووجود استراتيجية واضحة لقطاع الطاقة لافتاً الى أن اهتمام الدولة بتنفيذ إجراءات جادة لجذب الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين يسهم في إعطاء دفعة للإستثمارات الأجنبية في قطاع البترول موضحاً أن الدولة أصدرت قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى وقانون الاستثمار الجديد بما يفتح افاق جديدة أمام الشركات الأمريكية للعمل في مصر .
 
وأضاف الملا ،  أن قطاع البترول يهدف الى جذب شركات أمريكية جديدة للعمل لأول مرة في مصر وتشجيع الشركات القائمة على ضخ المزيد من الاستثمارات لافتاُ الى المجهودات الجارية من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتهيئة مناخ الاستثمار في نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز موضحاً أنه جارى إعداد نماذج استثمارية جديدة في الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب لتحفيزهم على الاستثمار فضلاً عن تبنى أساليب غير تقليدية وللترويج للفرص الاستثمارية في هذا المجال .

و شهد استعراض أنشطة الشركات الامريكية الكبرى العاملة في صناعة البترول المصرية وفى مقدمتها شركة أباتشى ، وأشاد طارق الملا ، بمجهودات الشركة الأمريكية وأنها تعد أحد شركاء مصر الرئيسيين في تنمية مواردها من البترول والغاز من خلال أنشطة البحث والاستشكاف والإنتاج في مناطق امتيازها المختلفة.

وأكد وزير البترول ، أن مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل تزخر بإحتمالات واعدة بما يمثل فرصاً استثمارية جاذبة للشركات الأمريكية الكبرى،  مضيفاً أن منطقة البحر الأحمر ستدخل على الخريطة الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز في مصر مع التوجه لطرح أول مزايدة عالمية فى هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة .

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول يلتقى شركات عالمية لبحث خططها فى مصر وفرص زيادة الاستثمارات

وزير البترول يلتقى نظراءه بالسعودية والإمارات فى مؤتمر أبو ظبى.. صور

وزير القوى العاملة يكرم 150 من قدامى العاملين بشركة عجيبة للبترول

البترول

شركات الطاقة الامريكية

اخبار الاقتصاد

طارق الملا

النفط

الغاز




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة