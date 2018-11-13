وزير البترول :الدولة مهتمة بتقديم حوافز للمستثمرين..ونستهدف جذب شركات جديدة

كتب : أحمد أبو حجر

أكد المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية ، أن الدولة مهتمة بتقديم حوافز للمستثمرين، وتستهدف جذب شركات جديدة للعمل فى القطاع ، مشيرا خلال جلسة المباحثات مع شون بينيت ، نائب مساعد وزير الطاقة الامريكى لشئون البترول والغاز ، التى تم خلالها بحث سبل تعزيز الشراكة المصرية الأمريكية في مجال البترول والغاز والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول أمام الشركات الامريكية، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر ومعرض ابوظبى الدولى للبترول (أديبك 2018 )

وأكد الملا ، بحسب بيان صحفى ، على توافرالمناخ المناسب لجذب المزيد من الشركات الأمريكية للإستثمار في مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات ونقل التكنولوجيا في مصر في ظل الاستقرار السياسى والإقتصادى ووجود استراتيجية واضحة لقطاع الطاقة لافتاً الى أن اهتمام الدولة بتنفيذ إجراءات جادة لجذب الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين يسهم في إعطاء دفعة للإستثمارات الأجنبية في قطاع البترول موضحاً أن الدولة أصدرت قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعى وقانون الاستثمار الجديد بما يفتح افاق جديدة أمام الشركات الأمريكية للعمل في مصر .



وأضاف الملا ، أن قطاع البترول يهدف الى جذب شركات أمريكية جديدة للعمل لأول مرة في مصر وتشجيع الشركات القائمة على ضخ المزيد من الاستثمارات لافتاُ الى المجهودات الجارية من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتهيئة مناخ الاستثمار في نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز موضحاً أنه جارى إعداد نماذج استثمارية جديدة في الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب لتحفيزهم على الاستثمار فضلاً عن تبنى أساليب غير تقليدية وللترويج للفرص الاستثمارية في هذا المجال .



و شهد استعراض أنشطة الشركات الامريكية الكبرى العاملة في صناعة البترول المصرية وفى مقدمتها شركة أباتشى ، وأشاد طارق الملا ، بمجهودات الشركة الأمريكية وأنها تعد أحد شركاء مصر الرئيسيين في تنمية مواردها من البترول والغاز من خلال أنشطة البحث والاستشكاف والإنتاج في مناطق امتيازها المختلفة.



وأكد وزير البترول ، أن مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل تزخر بإحتمالات واعدة بما يمثل فرصاً استثمارية جاذبة للشركات الأمريكية الكبرى، مضيفاً أن منطقة البحر الأحمر ستدخل على الخريطة الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز في مصر مع التوجه لطرح أول مزايدة عالمية فى هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة .