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وزيرة الصحة تشارك فى مؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 07:17 م
وزيرة الصحة تشارك فى مؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ الدكتوة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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غادرت الدكتوة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة  فى فعاليات اجتماع الشق رفيع المستوى تحت عنوان" الاستثمار فى التنوع البيولوجي من أجل الناس والكواكب" والمقرر عقده خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر الجارى.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشاركة الوزيرة فى هذا الاجتماع تأتى فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجى، والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر الحالي.
 
وأضاف مجاهد أن وزيرة الصحة ستترأس مائدة مستديرة  لمناقشة العروض التقديمية من دول ومنظمات مختلفة حول الاستخدام الامثل للتنوع البيولوجي فى مجال الصحة ، ولمناقشة الامثلة الايجابية لتعميم هذا  فى قطاع الصحة، والاجراءات الرئيسية لتهيئة بيئة لتعميم التنوع البيولوجي فى هذا القطاع، وعرض أكبر التحديات التى تعترض تعميم التنوع البيولوجي فى قطاع الصحة، والتطرق الى الوسائل والأطر والعمليات المؤسسية والتشريعية واجراءات السياسات لتحقيق تعميم التنوع البيولوجى.
 
 
 
 

 


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