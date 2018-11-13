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وزيرة البيئة تعلن اعتماد المشروع الوزارى الأفريقى بمؤتمر التنوع البيولوجى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 06:19 م
وزيرة البيئة تعلن اعتماد المشروع الوزارى الأفريقى بمؤتمر التنوع البيولوجى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اعتماد إعلان المشروع الوزارى الأفريقي  بإجماع الحضور في الجلسة الختامية لقمة الوزراء الأفارقة، بشأن استعادة النظم الأيكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود واولويات افريقيا فيما يتعلق بالتنوع البيولوجى. 
 
وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إنها خطوة تاريخية من أجل توحيد الجهود والمضي قدمًا فى توصيل أصواتنا جميعًا إلى المجتمع الدولى فيما يخص الحفاظ على الموارد الطبيعية.
 
 
وأضافت فؤاد، خلال مشاركتها في الجلسة، أن مصر لن تدخر جهدًا من أجل وصول كافة المقترحات إلى أصحاب القرار والمنظمات الدولية المسؤولة عن مكافحة التصحر.
 
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لكافة الوفود الافريقية على هذه المناقشات الهامة والناجحة بالنسبة لافريقيا والتى سيتم ادراجها فى اعلان شرم الشيخ ..مشيرة الى انها ستقوم بكل المجهودات لوضع القضايا الإفريقية ضمن ألويات مؤتمر الأطراف، خلال فترة رئاستها  التى  تستمر لمدة عامين، كما سيتم العمل معا كأخوة، من أجل رفاهية وحماية البيئة فى إفريقيا والعالم.
 
 
وأكدت فؤاد أنه سيتم رفع الإعلان الوزارى للقمة الأفريقية إلى الجزء الرفيع المستوى.
 
 
 
 
 
 

 


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