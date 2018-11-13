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وزارة البيئة تدعم محافظة كفر الشيخ بـ 1.4 مليون جنيه

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 05:36 م
وزارة البيئة تدعم محافظة كفر الشيخ بـ 1.4 مليون جنيه د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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سلم أعضاء فريق عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، معدات ومقطورات زراعية بقيمة 1,4مليون جنيه، لممثلى محافظة كفر الشيخ وبحضور محافظ كفر الشيخ وسكرتير عام المحافظة واستشارى البرنامج بالمحافظة، حيث تأتى هذه المعدات ضمن خطة وزارة البيئة لدعم محافظة كفر الشيخ بإجمالي ما قيمته 64 مليون جنيه من خلال المكون الاستثمارى للبرنامج.
 
 
ويأتى ذلك فى إطار خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة فى محافظات البرنامج الأربعة (كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا).
 
 
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