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وزارة الأوقاف تبدأ فى تركيب القطع الموفرة بصنابير المياه بالمساجد

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:08 م
وزارة الأوقاف تبدأ فى تركيب القطع الموفرة بصنابير المياه بالمساجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتبت أسماء نصار - إسماعيل رفعت
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في إطار سعى وزارة الأوقاف لترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فى الاستهلاك وانطلاقًا من المصلحة الوطنية، تبدأ وزارة الأوقاف غدًا الأربعاء بتركيب القطع الموفرة بصنابير المياة بالمساجد على مستوى الجمهورية.

 

و تنطلق البداية من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) , مع توجيه وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بأن تكون جميع التعاقدات الجديدة بالوزارة لجميع مبانيها مساجد وغيرها على لمبات كهرباء موفرة وحنفيات مياه موفرة، وأن يتم إحلال جميع لمبات الكهرباء وحنفيات المياه بالمباني القديمة مساجد وغيرها تدريجيًّا.

 

وفى  سياق متصل، اجتمع الدكتورمحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الاتصالات والمعلومات والأملاك، لاستعراض ما تم فى حملة ترشيد استخدام المياه داخل المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف، حيث سيتم البدء فى تركيب صنابير موفره للمياه بالمساجد بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى.
 
 
يذكر أن الحكومة قررت القيام بحملات للتوعية بترشيد استهلاك المياه على مستوى الجمهورية واتباع طرق الرى الحديثة فى قطاع الزراعة، وعدم التوسع فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه، بالتعاون مع الوزارات و المحافظات والمؤسسات الدينية، فى ظل التحديات التى تواجه مصر ومنها الزيادة السكانية واستهلاك المياه وثبات حصتنا من مياه النيل.
 
 

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