واشنطن بوست: ترامب يخطط للإطاحة بوزيرة الأمن الداخلى

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن 5 مسئولين سابقين وحاليين بالبيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب قد أخبر مستشاريه أنه قرر الإطاحة بوزيرة الأمن الداخلى كريستشن نيلسين، ومن المرجح أن يكون رحيلها عن الإدارة فى الأسابيع المقبلة ما لم يكن قبل ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب ألغى رحلة مقررة مع نيلسين هذا الأسبوع لزيارة القوات الأمريكية على الحدود فى الجنوب بولاية تكساس، وقال لمساعديه خلال نهاية الأسبوع أنه يريدها خارج إدارته فى أقرب وقت ممكن، بحسب ما أفاد المسئولون. وكان الرئيس يتذمر على مدار أشهر بشأن ما يراه أداءً باهتا من قبل نسلسن فى تنفيد قوانين الهجرة، ويُعتقد أنه يبحث عن بديل سيطبق سياساته بنشاط أكبر.

وكان ترامب قد عدل عن رأيه حول عدد من القرارات الشخصية من قبل، ويحارب رئيس موظفى البيت الأبيض جون كيلى الإطاحة بنسيلن ويحاول تأجيل الأمر، بحسب ما يقول المساعدون. إلا أن مستقبل كيلى نفسه فى الإدارة غير مستقر، وفقا للمسئولين.

ورفض مسئولو وزارة الأمن الداخلى الذين عملوا مع نيلسين الحديث عن رحيلها المحتمل. وقال المتحدث باسم الوزارة إنها تتشرف بقيادة رجال ونساء الوزارة وملتزمة بتطبيق أجندة الرئيس التى تركز على لأمن لحماية الأمريكيين من كل التهديدات وستواصل العمل على ذلك.

وتلفت "واشنطن بوست" إلى أن نيلسن ترفض أن تغادر الإدارة قبل أن تتم عام فى السادس من ديسمبر المقبل لكنها غير راضية عن العمل منذ عدة أشهر، حسبما يقول مقربون منها.