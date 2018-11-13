هيئة جودة التعليم تدرس مع الأمم المتحدة دعم جودة التعليم العالى فى إفريقيا

كتب محمود طه حسين

صرحت دكتوره يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء بان الهيئة ترحب وتدعم التعاون مع منظمة اليونسكو في نتفيذ مشروع رفع كفاءة جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي بالدول الأفريقية ويأتي المشروع متسقا مع اهتمام مصر بالشأن الأفريقي وتحقيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعميق أواصر التعاون مع الدول الأفريقية كافه وفي جميع المجالات باعتبار دول افريقيا ودول حوض النيل العمق الاستراتيجي لمصر، ويتواكب مع حدث كبير وهو ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي فى دورته القادمة الحادية والثلاثين لعام 2019.

جاء ذلك الاجتماع الذي عقدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" برئاسة الدكتوره يوهانسن عيد لتنفيذ مشروع "رفع كفاءة جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي بمصر والدول الأفريقية" الذي تموله منظمة اليونسكو والحكومة الصينية لتهيئة البنية الأساسيه رفع كفاءة ودعم قدرات العاملين بهيئات الجودة بالدول الأفريقية، بالاضافه لدعم علاقات التعاون بين هيئات الجوده والاعتماد على المستوى الاقليمي.

وحضر الاجتماع ممثلي مكتب اليونسكو بالقاهره ، وهسمك تورتتيان مسئولة اليونسكو في باريس وممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصريه ، والدكتوره عزه اغا نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي والدكتورة رجيه طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الازهري والدكتور علاء عبد الغفار نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي.

وأكدت عيد بان اهتمام هيئة جودة التعليم و الاعتماد بالشأن الافريقي ليس بجديد ولكن الهيئة تضع الملف الافريقي علي قمة أولويات التعاون الدولي بالهيئة حيث تعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد بمصر الشريك الرئيس للاتحاد الاوروبي في مبادرة وضع نموذج موحد لمعايير جودة التعليم والاعتماد بالقارة الافريقية المشروع المعروف باسم (HAQAA) وتم انتخاب الهيئة ممثلاً دائماً لدول شمال أفريقيا بمجلس إدارة الشبكة الأفريقية لهيئات الجودة.هيئة جودة التعليم تدرس مع الامم المتحدة مشروع دعم جودة التعليم العالي بأفريقيا.