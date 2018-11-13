نيابة البساتين تتحرى عن مصنع كابلات كهربائية يستخدم مواد مجهولة المصدر

كتب ــ على عبد الرحمن

تباشر نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها فى ضبط مسئول عن مصنع كابلات كهربائية، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وتصنيع كابلات كهربائية من خامات رديئة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، تمكنوا من القبض على "ع.ع" 45 سنة، مسئول عن مصنع كابلات كهربائية، فى المنطقة الصناعية اللإيرانية بالبساتين، لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع الكابلات الكهربائية من خامات رديئة ومجهولة المصدر مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة.

ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المصنع على 650 متر كابل كهربائي "مختلف الاحجام "، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.