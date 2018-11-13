نقابة المهندسين تعتمد ميزانية 2017 بعد تعديلها

كتبت آية دعبس

اعتمد المجلس الأعلي للنقابة العامة للمهندسين ميزانية 2017 "المعدلة"، وقد قام المهندس مؤمن شفيق امين صندوق النقابة العامة بعرض الميزانية على أعضاء المجلس الأعلى موضحا أن العجز الحقيقي في الميزانية وصل إلى 221 مليون جنيه ، حيث أنه تم تقديمها سابقا بعجز 167 مليون جنيها خلال مجلس النقابة السابق، ومن ثم سوف يتم تحديد موعد لعقد جمعية عمومية طارئة لاعتمادها.

من جانبه، قال المهندس هاني ضاحى، النقيب العام للمهندسين إن تمثيل نقابة المهندسين المصرية في اوغندا خلال انعقاد مؤتمر "الاستخدام المستدام لمياه النيل " كان تمثيلا مشرفا لمصر كلها ، وأكد أن وفد النقابة قوبل بحفاوة من الجانب الاوغندي صاحب الدعوة مشيرا إلى أن رئيس جمهورية أوغندا أرسل كلمة قوية اثني فيها علي دور نقابة المهندسين لتوطيد العلاقات المصرية الاوغندية وتبادل الخبرات بين مهندسي مصر واوغندا ، وبنفس درجة التقدير والثناء جاءت كلمة رئيس الوزراء الاوغندي والذي تطرق في كلمته الي اهمية البروتوكول الذي تم توقيعه بين مجلس التسجيل الاوغندي ونقابة المهندسين المصرية مؤكدا علي ضرورة تبادل الخبرات بين ابناء القارة السمراء.

وأشار النقيب إلى أن الزيارة تخللها تقديم ورقة عمل مصرية وتم عقد عدة اجتماعات هامة مع وزراء النقل والكهرباء .

وعن ملف التعليم الهندسى، أكد النقيب أنه أحد أهم الملفات التى يعمل عليها مجلس النقابة الحالي مضيفا إلى أن هناك مجهود بذل من قبل ، وأن المجلس الحالى يبني علي ماسبق.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين فى هذا الملف بالمشاركة مع ممثلين من وزارة التعليم العالى، ودعا النقيب الدكتور حسن محمدين مستشار وزير التعليم العالي ومسئول ملف المعاهد الهندسية بلجنة التعليم الهندسي ، لعرض ماتم خلال الفترة السابقة علي اعضاء المجلس الأعلي للنقابة.

وقد أشار دكتور حسن محمدين في العرض الذي قدمه الي ان احد اهم المكتسبات التي تمت علي ارض الواقع هو ايقاف تراخيص المعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات ، لافتا انه جاري تقنين المعاهد الموجودة علي ارض الواقع وقدم للحضور رؤية نحو النهوض بمستوي التعليم الهندسي.

تضمن المجلس أيضا تقديم عرض من دكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية لتفاصيل اتفاقية نادي سابا باشا مشيرا الي انه سوف يقوم بارسال خريطة توضيحية مفسرة لبنود الاتفاق

كما قدمت لجنة القانون ورقة تضمنت بعض المقترحات التي اقترحتها لجان الاستماع باللجنة ولم تلقي بعض هذه المقترحات القبول من اعضاء المجلس ولفت المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين الي انها مجرد مقترحات تتضمن اراء بعض اعضاء اللجنة وان اي تعديلات سوف تطرأ على القانون سوف تتم بموافقة اعضاء المجلس الأعلى ‘لارسالها لاحقا لمجلس النواب.