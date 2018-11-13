ميشيل أوباما: ميلانيا ترامب لم تتصل بى أبدا

كتبت - سالى حسام

ذكرت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، أن ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاهلتها تماما ولم تطلب مساعدتها أو النصح منها على الإطلاق.

وبحسب تصريحات ميشيل أوباما لمذيع ABC روبين روبرتس، فإن ميلانيا ظلت بعيدة عنها منذ تولى ترامب الرئاسة.

وسألها المذيع "ألم تتصل بك أبدا؟ فقالت "لا لم تفعل".. وأضافت "أنا على بعد مكالمة هاتفية واحدة منها".

وأكدت ستيفانى جريشام مديرة الاتصالات فى البيت الأبيض، إنه لم يكن هناك أى تواصل بين ميلانيا وميشيل على الإطلاق، وقالت فى تصريح مساء أمس "السيدة ترامب امرأة مستقلة قوية وتؤدى دورها كسيدة أولى على طريقتها" وأضافت: "عندما تحتاج للنصيحة فى أى مشكلة فإنها تطلبها من فريق محترفين فى البيت الأبيض".

الغريب أن وسائل الإعلام فى عهد أوباما كانت تتحدث أيضا عن قلة التواصل بين عائلة أوباما وعائلة كلينتون رغم أن كلينتون كانت وزيرة خارجية وزوجها بيل كلينتون كان رئيسا للدولة، ومع ذلك ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" فى تقرير عام 2015 أن أوباما يفضل طلب النصيحة من جورج بوش من وقت لأخر لكنه يفضل الابتعاد عن كلينتون، بل أن التقارب بين كلينتون وأوباما لم يحدث إلا بعدما ترشحت هيلارى لرئاسة أمريكا.