video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

موسكو: لا بديل عن العملية التفاوضية فى ليبيا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 08:03 ص
موسكو: لا بديل عن العملية التفاوضية فى ليبيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ.ش.أ)
إضافة تعليق

شدد النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية، سيرجى بريخودكو ، على أنه لا يوجد بديل للعملية التفاوضية فى ليبيا، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الحوار بين كافة أطراف الأزمة الليبية لإيجاد حلول وسط.

وقال بريخودكو اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية:" نعتقد أنه لا بديل للعملية التفاوضية فى ليبيا، وينبغى على جميع الأطراف مواصلة الحوار لإيجاد حلول وسط والارتكاز على اتفاق الصخيرات، كونه الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد".

وأضاف :" لابد من الارتكاز أيضا على قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2434 "، مؤكدا أن بلاده تتواصل مع كل الأطراف فى ليبيا ولا تدعم أى طرف دون الآخر وتسترشد بمصلحة الحفاظ على سلامة الأراضى الليبية.

يذكر أن مجلس الوزراء الروسى أعلن أمس الاثنين أن رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف سيترأس الوفد الروسى إلى مؤتمر باليرمو الدولى حول ليبيا.

ويعقد مؤتمر باليرمو اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من قادة الدول المعنية بالملف الليبى وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مبعوث الأمم المتحدة يأمل بإجراء انتخابات ليبيا فى يونيو

السراج يصل باليرمو للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول ليبيا

اليوم السابع: السيسى يبحث إنهاء معاناة ليبيا فى مؤتمر "باليرمو"

باحث ليبى: مؤتمر باليرمو يأتى فى إطار المنافسة بين فرنسا وإيطاليا على النفوذ فى ليبيا

روسيا

اخبار روسيا

ليبيا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"هيئة الاستعلامات": زيارة الرئيس لإيطاليا تؤكد عودة التعاون الاستراتيجى بين البلدين

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

أشرف زكى: ما يقدمه حمو بيكا ومجدى شطة جريمة إرهابية تدمر المجتمع

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

" النواب "يلوح بإستخدام الأدوات الرقابية ضد " الوزراء "بعد تجاهلهم الرد على البيانات العاجلة.. " بسام فليفل": الحكومة لا تنفذ سوى 10 % من الإقتراحات المحالة اليها من المجلس وترفع شعار الميزانية لا تسمح

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

قطر تنسلخ من العروبة وتلجأ للعلاقة الحرام مع طهران لمواصلة الانهيار.. الدوحة تخطط للتحالف مع إيران لإنقاذ مونديال 2022 من الضياع.. قيادات الفيفا فى ورطة أمام العالم.. واستمرار مطالب بسحب تنطيم كأس العالم

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

من استهتار ديمبلي لخناقة سواريز وبيكيه.. هل بدأ عصر الانفلات فى برشلونة؟

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

زوكربيرج وزوجته يتبرعان بـ214 مليون دولار من أسهم فيس بوك لمؤسسة خيرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة