موسكو: لا بديل عن العملية التفاوضية فى ليبيا

موسكو (أ.ش.أ)

شدد النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية، سيرجى بريخودكو ، على أنه لا يوجد بديل للعملية التفاوضية فى ليبيا، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الحوار بين كافة أطراف الأزمة الليبية لإيجاد حلول وسط.

وقال بريخودكو اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية:" نعتقد أنه لا بديل للعملية التفاوضية فى ليبيا، وينبغى على جميع الأطراف مواصلة الحوار لإيجاد حلول وسط والارتكاز على اتفاق الصخيرات، كونه الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد".

وأضاف :" لابد من الارتكاز أيضا على قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2434 "، مؤكدا أن بلاده تتواصل مع كل الأطراف فى ليبيا ولا تدعم أى طرف دون الآخر وتسترشد بمصلحة الحفاظ على سلامة الأراضى الليبية.

يذكر أن مجلس الوزراء الروسى أعلن أمس الاثنين أن رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف سيترأس الوفد الروسى إلى مؤتمر باليرمو الدولى حول ليبيا.

ويعقد مؤتمر باليرمو اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من قادة الدول المعنية بالملف الليبى وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.