موجز 6.. غدا طقس غير مستقر وأمطار رعدية والعظمى بالقاهرة 23 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس غير مستقر وأمطار رعدية غدا، إضافة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن، وتأكيد الفصائل الفلسطينية نجاح الجهود المصرية فى تثبيت وقف إطلاق النار بغزة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

انطلقت بمدينة باليرمو الإيطالية أعمال المؤتمر الدولى حول ليبيا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من المسئولين الدوليين البارزين.

أكدت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، نجاح الجهود المصرية فى تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلى.

أعلن خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن طرح جديد لقطع أراضٍ بأماكن مميزة بمنطقة امتداد النرجس ، بمدينة القاهرة الجديدة ، ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين فى الخارج . الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة، وذلك ضمن المرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، موضحاً أن حجز هذه القطع سيكون متاحاً بالموقع الإلكترونى للمشروع (www.nuca.gov.eg)، ابتداءً من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الثلاثاء 13/11/2018.

قال رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أحمد الجار الله، ان انتقاد النائبة الكويتية صفاء الهاشم لوزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم ليس له صلة بالعلاقات القوية التى تربط الشعبين المصرى والكويتى.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تقرير البنك الدولى مهم لأنه على مستوى الشرق الأوسط، موضحا أن البنك الدولى من المؤسسات الكبرى وأحيانا يتم الخلط بينها وبين صندوق النقد الدولى، ولكن البنك الدولى عبارة عن مجموعة من الخبراء ويتم الاستعانة بهم والخبرات.

قررت محكمة جنوب الجيزة، الدائرة 26، المنعقدة بالعباسية، إحالة أوراق المتهم باغتصاب وقتل طفلة داخل مسجد بأوسيم، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، وذلك بأخذ الرأى الشرعى فيما نسب إليه من إدانة، وحددت جلسة 12 ديسمبر القادم للحكم.

مع قرب موعد صدور اللائحة التنفيذية بشأن منح الإقامة للأجانب فى مصر، مقابل تملك عقار سكنى، وذلك وفق القانون الذى أصدرته الحكومة، بتعدلايته، والذى قررت فيه السماح بالترخيص للأجانب فى الإقامة بمصر مقابل تملك وحدة سكنية، التقى "اليوم السابع" المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، الذى كشف كثير من التفاصيل، حول القانون وتوقعاته بدخول 5 مليار دولار للسوق المصرى خلال عامين.

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد مشروع مراكز القيادة " بدوى 35 " الذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى والذى يستمر عدة أيام.

تكاثفت السحب فى السماء، واشتدت برودة المساء، فى إعلان واضح عن عودة ليالى الشتاء من جديد، فاستعد واحزم حقائبك فلقد حان وقت رحلتك نحو الجنوب حيث الدفء الذى تبعثه شمس الحضارة المشرقة دوما، فالأقصر وأسوان رحلة يمكن أن تقوم بها كل عام دون أن تملها، وستظل ذكراها عالقة فى عقلك وقلبك حتى تزورها فى العام التالى.

وسط زحام الحياة ومشاكلها، يعيش نساء بسطاء ولكنهم يقومون بدور 100 رجل من تحمل المسئولية وتربية أولادهن فى ظل رحيل الأب، ومن هؤلاء النساء الحاجة "فاطمة" والتى تبلغ من العمر64 عامًا، ولم تكف عن الشقى والعمل إلى الآن، بالرغم من ممارستها عمل "الفوعلى"، عاملة بناء، منذ 40 عاما، وكل ذلك من أجل أولادها الستة، حتى تساعدهم فى شق طريقهم دون أن تكل أو تمل.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فيديو عن أول تجربة لتأسيس جراج ذكى فى مصر، والتى نفذته محافظة القاهرة، وهو جراج "روكسي"، وذلك فى إطار دوره لتسليط الضوء على سلسلة المشروعات البناءة والناجحة والتى تهدف إلى تغيير مستقبل مصر إلى واقع أفضل نأمله وننشده جميعًا وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وعزيمة وإرادة شعبها.

لا ينفك دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى المثير للجدل، شن الهجوم على فئة مختلفة بقضية مختلفة كل مرة، ويستخدم دائما حسابه عبر تويتر، لإطلاق سهامه وشن هجماته على مختلف القضايا.

أعلنت شبكة "سى ان ان" الأمريكية الثلاثاء أنها تلاحق البيت الابيض قضائيا بعد سحبه الاسبوع الماضى تصريح دخول مراسلها جيم أكوستا إثر سجال حاد مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى.

أسدل الستار على منافسات الجولة الـ14 لمسابقة الدورى العام، حيث أقيمت ثمانى مباريات، وتم تأجيل موقعة الأهلى مع طلائع الجيش، بسبب انشغال الفريق الأحمر بالظهور فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى الذى خسره لصالح الترجى التونسى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

تكتمل، اليوم الثلاثاء، صفوف المنتخب الوطنى الأول بانضمام لاعبى بيراميدز ودجلة إلى معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب قبل 72 ساعة من المواجهة المرتقبة أمام المنتخب التونسى المحدد لها الجمعة المقبل ببرج العرب، فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا يكشف فيه أسباب تأجيل مباراة مصر والإمارات، التى كان مقرر لها 20 نوفمبر وجاء نص البيان كالتالى: