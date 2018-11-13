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منع المعارض أليكسى نافالنى من مغادرة روسيا

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 10:54 ص
منع المعارض أليكسى نافالنى من مغادرة روسيا أليكسى نافالنى
أ ف ب
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أكد المعارض الروسى أليكسى نافالنى الثلاثاء أنه منع على الحدود من مغادرة بلده للتوجه إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية حيث يفترض أن تبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس فى عدد من الشكاوى المقدمة ضد الدولة الروسية.

وكتب نافالنى على حسابه فى تويتر أن "حرس الحدود قالوا لى إننى ممنوع من مغادرة روسيا"، موضحا أن "هناك رسالة تفيد أن خروجى من البلاد ممنوع لكنه لا يوضح لماذا".

وتابع أنه كان يستعد ليستقل طائرة إلى فرانكفورت ليتوجه منها إلى ستراسبورج حيث يفترض أن تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى عدد من الشكاوى التى تقدم بها المعارض الروسى.

ويطالب نافالنى القضاة ال17 فى الغرفة العليا للمحكمة الاعتراف "بالدوافع السياسية" لتوقيفه المتكرر فى روسيا.

ونظم نافالنى الذى أصبح أهم معارض للكرملين، فى السنوات الأخيرة تظاهرات فى روسيا، ويلقى خطابه الذى يركز على مكافحة الفساد شعبية بشكل خاص لدى الشباب الذين يتابعون قنواته عبر الانترنت ومدوناته.

وسبق أن أوقف مرات عدة وصدرت عليه أحكام بالسجن وبدفع غرامات.


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أليكسى نافالنى

روسيا

المحكمة الاوروبية

ستراسبورج

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