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"مكسبك من نخلتك".. مبادرة لتدرب فتيات الوادى الجديد على الاستفادة من مخلفات النخيل

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 01:09 م
"مكسبك من نخلتك".. مبادرة لتدرب فتيات الوادى الجديد على الاستفادة من مخلفات النخيل تدرب الفتيات على الاستفادة من مخلفات النخيل
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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عقد فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوادي الجديد اليوم الثلاثاء دورة تدريبية عدد من الفتيات على تطوير الحرف اليدوية وإعادة تدوير مخلفات النخيل من السعف والخوص وذلك بالتعاون مع مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية وجمعية تنمية المجتمع بالقصر. 
 
قالت عزة شلبي مدير وحدة النوع الاجتماعي بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوادي الجديد، في بيان لها إن هذه المبادرة تهدف إلى الحفاظ على الحرف البيئية من الاندثار من خلال تدريب الفتيات على هذه المهن وتوريثها. 
 
 

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