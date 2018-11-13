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الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:56 م
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مقتل 15 مسلحا فى اشتباكات مع قوات الجيش الأفغانى

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:45 م
مقتل 15 مسلحا فى اشتباكات مع قوات الجيش الأفغانى الجيش الأفغانى ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلن الجيش الأفغانى، مقتل 15 مسلحا، خلال اشتباكات بين عناصر تابعة لحركة طالبان وقوات الجيش الأفغانى فى إقليم (غازني) بجنوب شرق أفغانستان.

وذكر فيلق (ثاندر 203) التابع للجيش الأفغانى- فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن الاشتباكات وقعت فى مقاطعة موقور بإقليم غازنى، موضحا أن الاشتباكات اندلعت عندما كانت عناصر الجيش تشن عمليات عسكرية فى المنطقة، ما أسفر عن مقتل 15 مسلحا من طالبان وإصابة 6 آخرين.

ويعد إقليم (غازني) من الأقاليم المضطربة فى جنوب شرق أفغانستان، حيث تحاول عناصر طالبان فرض سيطرتها على العديد من المناطق فى الإقليم هناك، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن ومسئولى الحكومة الأفغانية.

 


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